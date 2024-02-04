Стали известны бойцы, получившие денежные бонусы по итогам UFC Fight Night 235

28-летний казахский боец Азат Максум (17-1) и 33-летний американец Чарльз Джонсон (14-6) получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов каждый за «Бой вечера» на турнире UFC Fight Night 235.

Максум потерпел первое поражение в карьере единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Молли Маккэнн (13-6), которая в первом раунде победила Диану Бельбицэ (15-8) сабмишном в первом раунде, и Рэнди Браун (17-5), который нокаутировал Муслима Салихова (19-4) в первом раунде.