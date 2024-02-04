Ренато Мойкано бросил вызов Дэну Хукеру: «Это легкий бой»

13-й номер рейтинга UFC в легком весе Ренато Мойкано (18-5) хочет подраться с 10-м номером рейтинга Дэном Хукером (23-12), добавив, что это легкий для него бой.

«Я хочу драться в Бразилии. К тому же, когда я дерусь в Бразилии, мне дают легких соперников, потому что UFC хотят устроить бразильцам праздник. Кто для меня легкий соперник? Дэн Хукер. Может, Бобби Грин или Майкл Чендлер. Но у Чендлера назначен бой с Конором Макгрегором. У Джалина Тернера и Дэна Хукера телосложения, которые мне подходят. Я высокий, а их навыки на земле оставляют желать лучшего», — приводит слова Мойкано MMA Fighting.

Мойкано победил Дрю Добера (27-13) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США.