UFC Fight Night 235: Имавов победил Долидзе и другие результаты турнира

В Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 235, в главном бою которого Нассурдин Имавов (13-4) победил Романа Долидзе (12-3) решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Нассурдин Имавов (Франция) победил Романа Долидзе (Грузия) — Решение большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

Легкий вес: Ренато Мойкано (Бразилия) победил Дрю Добера (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полусредний вес: Рэнди Браун (США) победил Муслим Салихова (Россия) — KO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Наталия Силва (Бразилия) победила Вивиани Араужу (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Алиасхаб Хизриев (Россия) — Махмуд Мурадов (Таджикистан) — Бой признан несостоявшимся (случайный тычок в глаз).

Полусредний вес: Чарльз Радтке (США) победил Гилберта Урбина (США) — TKO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Минимальный вес: Молли Маккэнн (США) победила Диану Бельбицэ (Румыния) — Сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (США) победил Азата Максума (Казахстан) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полусредний вес: Темба Горимбо (Зимбабве) победил Пита Родригеса (США) — TKO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Ли Чен-ен (Южная Корея) победил Пита Родригеса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Луана Каролина (Бразилия) победила Юлию Столяренко (Литва) — TKO, 3-й раунд.

Легкий вес: Маркель Медерос (США) победил Лэндон Киньонес (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Тяжелый вес: Джамал Погс (США) победил Томаса Питерсена (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).