Сонг Ядонг — Дейвезон Фигередо: онлайн-трансляция боя UFC

Китайский боец Сонг Ядонг и бразилец Дейвезон Фигередо проведут поединок в легчайшем весе на UFC Fight Night 277 в субботу, 30 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Гэлакси Арена» в Макао (Китай). Бой ожидается около 16.30 по московскому времени.

ММА UFC: Ядонг — Фигейредо

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 13.45 мск.

У 28-летнего Ядонга в профессиональной карьере рекорд — 19-7-1-2. 26-летний Фигередо в ММА провел 31 боя, в которых одержал 25 побед, потерпел шесть поражений, еще один поединок завершился вничью.