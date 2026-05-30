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Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра: прямая трансляция боя UFC

Сергей Павлович и Талиссон Тейшейра проведут поединок 30 мая на турнире в Макао
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Россиянин Сергей Павлович и бразилец Талиссон Тейшейра проводят поединок в тяжелом весе на турнире UFC Fight Night 277 в субботу, 30 мая. Бой состоится в главном карде в спортивном комплексе «Гэлакси Арена» в Макао (Китай). Начало поединка — около 15.30 по московскому времени.

ММА UFC: Павлович — Тейшейра

Трансляция боя Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра на UFC Fight Night 277

Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Бой между Павловичем и Тейшейрой в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Статистика перед боем Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра на UFC Fight Night 277

Сергею Павловичу — 34 года. В профессиональной карьере он одержал 20 побед и потерпел 3 поражения. 23 августа 2025 года россиянин победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту единогласным решением на турнира UFC Fight Night в Шанхае (Китай).

Талиссону Тейшейре — 26 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 9 побед и 1 поражение. В предыдущем появлении в клетке 1 февраля 2026 года в рамках UFC 325 бразилец победил австралийца Тая Туивасу единогласным решением судей.

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Сергей Павлович
Талиссон Тейшейра
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