Штырков считает, что Волков заберет бой по очкам, если не пропустит пушечный удар Павловича

Известный российский боец Иван Штырков прокомментировал предстоящий поединок Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Ставлю на Волкова в этом противостоянии. Он универсальнее и провел больше боев на долгую дистанцию, если не пропустит от Сергея его пушечный удар, то потихоньку будет забирать бой по очкам», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Волкова состоится 22 июня и станет со-главным событием первого турнира UFC в Саудовской Аравии.