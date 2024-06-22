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Сегодня, 11:35

Штырков считает, что Волков заберет бой по очкам, если не пропустит пушечный удар Павловича

Виктория Кравченко
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Известный российский боец Иван Штырков прокомментировал предстоящий поединок Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Ставлю на Волкова в этом противостоянии. Он универсальнее и провел больше боев на долгую дистанцию, если не пропустит от Сергея его пушечный удар, то потихоньку будет забирать бой по очкам», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Волкова состоится 22 июня и станет со-главным событием первого турнира UFC в Саудовской Аравии.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-volkov-zaberet-boi-po-ochkam-esli-ne-propustit-pushechnyi-udar-pavlovicha-375378/
Иван Штырков
Сергей Павлович
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