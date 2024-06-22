Штырков заявил, что Уиттакер победит Алискерова судейским решением

Известный российский боец Иван Штырков отреагировал на предстоящий поединок Икрама Алискерова и Роберта Уиттакера.

«Очень неожиданный бой для Икрама Алискерова. У Уиттакера больше опыта и крайне неудобная манера ведения боя. Алискеров молодой, заряженный и очень мощный, плюс непредсказуемый. Но у австралийца больше шансов. Немаловажное значение имеет то, что Роберт изначально готовился к пяти раундам и знал свою локацию поединка, а Икрам — нет. Считаю, что бой закончится решением судей в пользу Уиттакера», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Алискеров согласился заменить Хамзата Чимаева и выйдет на коротком уведомлении против экс-чемпиона промоушена Роберта Уиттакера. 22 июня их бой возглавит первый турнир UFC в Саудовской Аравии.