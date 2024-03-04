Шон О'Мэлли: «Умар — самый сложный соперник для меня. Он потенциальная суперзвезда»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что он в будущем может провести бой с 12-м номером рейтинга в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым (17-0).

«Люди думают, что я избегаю сложных боев. Бой с Умаром — это, наверное, самый сложный бой для меня. Но в поединке с ним должен быть смысл. Умар совсем не звезда. У него есть потенциал стать суперзвездой. Я верю, что я суперзвезда. Я верю, что Чито — звезда. Я считаю, что Умар — потенциальная суперзвезда буквально потому, что у него фамилия Нурмагомедов. Я никогда не смотрел бои этого парня. Я смотрел несколько видеороликов, он очень опытный, тренируется в хорошем зале, его фамилия Нурмагомедов, он россиянин. У него есть потенциал», — сказал О'Мэлли в интервью ESPN MMA.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.