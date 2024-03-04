Магомедов: «Для Яна важна победа, чтобы не сломаться морально»

Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов прокомментировал предстоящий поединок Петра Яна с Сонгом Ядонгом.

«Жду от Петра борьбы, бокса и, конечно, победы. Сейчас для него это главное, чтобы он морально не сломался, выиграл и дошел до пояса. Он очень талантливый парень, который провел работу над ошибками и работает намного лучше, чем раньше, хотя в тренировки он вкладывался всегда. Думаю, он собрался морально и в плане тренировок, сделал изменения и внес в тренировочный процесс что-то новое. Он должен показать класс, как у него было всегда.

Главное, чтобы обошлось без травм, которые присутствовали в его чреде поражений. Порой он полноценно не мог подготовиться к бою, но сейчас я уверен, что он выиграет. Я предлагал представителям его команды в свою академию в Сочи, чтобы они могли провести там сборы в Красной Поляне. У нас там и Арман Царукян проводит сборы. Там горы, вначале тяжело дышать, а потом ты спускаешься и, работая в зале, хорошо чувствуешь себя в плане выносливости. Хотел чем-то ему помочь, предложить что-то новое", — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ян одержал 16 побед и потерпел 5 поражений в ММА. Россиянин проиграл 3 последних поединка подряд. У 26-летнего Ядонга 21 победа, 7 поражений и 1 ничья.

Бой Петра Яна и Сонга Ядонга состоится в США в турнире UFC 299 10 марта.