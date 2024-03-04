Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

4 марта, 08:55

Двалишвили: «Малыхин, будь мужиком, положи свои деньги туда, где твой длинный язык»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) рассказал, что тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) не перевел ему деньги за проигранное пари.

«Ого, Анатолий Малыхин — чемпион трех дивизионов! Но настоящий мужчина платит свои долги! Ты заключил со мной в 2021 году пари на 50 тысяч долларов и заплатил 11 тысяч долларов. Будь мужиком, встань, положи свои деньги туда, где твой длинный язык. Я дал тебе достаточно времени и гонялся за тобой достаточно долго. Выплати 39 тысяч долларов сейчас!» — написал Двалишвили в соцсети X.

Малыхин и Двалишвили поспорили на 50 тысяч долларов перед реваншем Петра Яна (16-5) и Алджамейна Стерлинга (23-4). Стерлинг победил, и Двалишвили выиграл спор.

Анатолий Малыхин
Мераб Двалишвили
UFC
16
2
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавьер Мендес сравнил Умара Нурмагомедова с Петром Яном

Шон О'Мэлли: «Умар — самый сложный соперник для меня. Он потенциальная суперзвезда»
Новости
RSS RSS
Все новости