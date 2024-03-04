Двалишвили: «Малыхин, будь мужиком, положи свои деньги туда, где твой длинный язык»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) рассказал, что тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) не перевел ему деньги за проигранное пари.

«Ого, Анатолий Малыхин — чемпион трех дивизионов! Но настоящий мужчина платит свои долги! Ты заключил со мной в 2021 году пари на 50 тысяч долларов и заплатил 11 тысяч долларов. Будь мужиком, встань, положи свои деньги туда, где твой длинный язык. Я дал тебе достаточно времени и гонялся за тобой достаточно долго. Выплати 39 тысяч долларов сейчас!» — написал Двалишвили в соцсети X.

Малыхин и Двалишвили поспорили на 50 тысяч долларов перед реваншем Петра Яна (16-5) и Алджамейна Стерлинга (23-4). Стерлинг победил, и Двалишвили выиграл спор.