Шон О'Мэлли рассказал, почему будет болеть за Оливейру в реванше с Махачевым

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отметил, что болеет за экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейру (34-9), потому что у него яркий стиль ведения боя.

«Я ставил на Чарльза в прошлый раз и поставлю в этот. Мне просто нравится его стиль. Он зрелищный боец, и будет здорово, если Оливейра сможет победить. Однако трудно ставить против Махачева, он ведь протеже Хабиба, его ученик», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Ислам Махачев (24-1) и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.