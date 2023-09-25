Чимаеву в Дубае подрали роскошные часы Rolex

Средневес UFC Хамзат Чимаев (12-0) вскоре после того, как отказался выступать за Швецию и принял решение выступать под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, был замечен в дубайском магазине Watchemeister, где ему подарили новые роскошные часы Rolex, сообщает издание FirstSportz.

Хамзату Чимаеву вручают часы. Фото Соцсети