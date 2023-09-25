Чимаеву в Дубае подрали роскошные часы Rolex
Средневес UFC Хамзат Чимаев (12-0) вскоре после того, как отказался выступать за Швецию и принял решение выступать под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, был замечен в дубайском магазине Watchemeister, где ему подарили новые роскошные часы Rolex, сообщает издание FirstSportz.
Хамзату Чимаеву вручают часы.
Фото Соцсети
Чимаев свой следующий бой проведет против бразильца Пауло Косты (14-2). Поединок состоится в рамках среднего веса и станет со-главным событием вечера.
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