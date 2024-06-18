Шара Буллет — о Луттербахе: «Его тело как стейк станет от моих ударов»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) сказал «СЭ», что Жоилтон Луттербах (38-10) сделает только себе хуже, если полезет в борьбу.

«Планы моих соперников, в принципе, были известны. Их задача — перевести меня, задушить. Это уже не один раз я проходил. И, скорее всего, он столкнется с головными болями, если не сейчас, то в старости. От моих локтей. Себе же он хуже сделает, если переведет, потому что я видел его борьбу, он как Саб-Зиро, замораживает, он ничего не делает, просто удерживает. Вряд ли он сможет меня чем-то удивить своей борьбой, потому что я с такими грэпплерами в Махачкале боролся, с которыми он рядом не стоит.

У него есть пара приемов, которые он умеет делать. Эти приемы меня не удивят.

Скорее всего, он столкнется с чем-то опасным, когда будет проходить мне в ноги. Скорее всего, он наткнется [на удар]. Его тело станет как стейк, как отбивная», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется с Луттербахом 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.