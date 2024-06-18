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Сегодня, 10:00

Волков — о спаррингах с Павловичем: «Каждый его удар практически отправлял меня в нокдаун»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (37-10) вспомнил в интервью «СЭ» спарринги с третьим номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-2).

— Как проходили ваши спарринги с Сергеем в Москве?

— Очень плодотворно.

— А можете вспомнить самый жесткий спарринг с ним?

— Он всегда, когда попадал, было очень жестко. Он бьет сильно, точно. Каждый удар практически меня отправлял в нокдаун. Было очень тяжело. Ни одного раунда я не выиграл. Поэтому будет тяжелый бой для меня.

— А пропускает он как?

— Я по нему ни разу не попадал. По крайней мере, когда попадал, я не чувствовал, что он эти удары чувствует. Мне казалось, будто я не попадаю.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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