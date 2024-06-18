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Сегодня, 09:35

Жоилтон Луттербах: «Когда я переведу Шару Буллета и окажусь сверху, я буду как Хабиб»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Жоилтон Луттербах (38-10) отметил, что у Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова «не будет шансов», когда он окажется сверху. Об этом Луттербах сказал «СЭ».

— «Шара» допустил, что ты будешь проходить в ноги. Также он сказал, что Жоилтон будет нюхать мои яйца.

— Не-не, без шансов, чувак. Когда я переведу его и окажусь сверху, не будет шансов. Перегрино Нурмагомедов, как Хабиб.

Магомедов подерется с Луттербахом 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Жоилтон Луттербах
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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