В субботу, 3 августа, турнир UFC Fight Night пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Соглавное событие вечера — поединок в среднем весе, в котором сойдутся россиянин Шарабутдин Магомедов и поляк Михал Олексейчук.

Магомедову 30 лет, он провел 13 боев на профессиональном уровне, победив в каждом из них. В предыдущем поединке, который проходил 22 июня, он одолел Антони Троколи из Бразилии на UFC Fight Night.

Олексейчуку 29 лет, на его счету 19 побед и восемь поражений в профессиональных единоборствах. 2 июня на турнире UFC 302 он уступил Кевину Холланду из США.

Начало боев основного карда запланировано на 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.