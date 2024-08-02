Вечером 3 августа на «Этихад Арене» в ОАЭ пройдет турнир UFC Fight Night. В главном поединке вечера сойдутся американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов. Бойцы выступают в легчайшем весе. Поединки основного карда начнутся в 22:00 по московскому времени, а главное событие вечера ожидается около полуночи.

Сэндхагену 32 года, на его счету 17 побед и 4 поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке, проходившем в августе 2023 года, Кори победил Роба Фонта из Пуэрто-Рико единогласным решением судей.

Нурмагомедову 28 лет. Умар провел на профессиональном уровне 17 боев, одержав победу в каждом из них. В предыдущем поединке, который прошел 3 марта, он единогласным судейским решением одолел Бекзата Алмахана из Казахстана.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби.