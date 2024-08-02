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Сегодня, 13:00

Мендес: «Шаблий и Царукян — одни из самых сложных вызовов для Нурмагомедова и Махачева»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер АКА Хавьер Мендес поделился мыслями о противостоянии Усмана Нурмагомедова против Александра Шаблия и Ислама Махачева против Армана Царукяна.

«Во-первых, я сомневаюсь, что Усман недооценивает Александра Шаблия. И я на 100 процентов знаю, что Ислам не недооценивает Царукяна. Не может быть. Шаблий и Царукян слишком опасны. Они знают, что являются самыми сложными в дивизионе для них. Они их не недооценивают.

Потому что если они их недооценивают, то мы, тренеры, я, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Багандов, Сейфулла Магомедов, все их недооцениваем. А мы не недооцениваем этих ребят. Мы знаем, насколько они хороши. Мы знаем, что они суперопасные парни. И они, вероятно, один из самых сложных вызовов для нас», — приводит слова Мендеса MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов и Шаблий проведут поединок 7 сентября в рамках Bellator Champions Series. В активе Усмана 17 побед и ни одного поражения. Шаблий за свою профессиональную карьеру одержал 24 победы и потерпел три поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шаблий
Арман Царукян
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
Хавьер Мендес
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