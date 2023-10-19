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Сегодня, 10:40

Шара Буллет хочет выйти на бой в UFC с флагом России

Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) подтвердил, что намерен выйти на дебютный бой в UFC с флагом России.

«Возможно, сейчас найду флаг и дам как минимум одному из своих секундантов, чтобы пронес его. Очень рад, что UFC разрешил флаги. Мне нравится девиз «Спорт вне политики». Спорт — посол мира. Я благодарен Дане Уайту, что он так управляет организацией, что не дает политике проникнуть в спорт», — сказал Буллет в интервью Metaratings.

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shara-bullet-khochet-vyiti-na-debyutnyi-boi-v-ufc-s-rossiiskim-flagom-296152/
Бруно Сильва
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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