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Сегодня, 10:58

Царукян подерется с Дариушем 2 декабря на UFC Fight Night 233

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) встретится с четвертым номером рейтинга Бенеилом Дариушем (22-5) 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США.

Бой не будет главным событием вечера и соответственно продлится три раунда. Об этом сообщил инсайдер Алекс Бехунин в соцсети X.

Царукян в прошлом бою победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре (34-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
UFC
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