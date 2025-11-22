Шамиль Газиев и Вальдо Кортес-Акоста встретятся на UFC Fight Night

Шамиль Газиев (Бахрейн) и Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская республика), выступающие в тяжелом весе, встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе.

Результаты поединка Газиев — Вальдо Кортес-Акоста и всего турнира UFC Fight Night в Дохе можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. Ориентировочное время начала — 21.30 по московскому времени (рекомендуем подключаться заранее).

В профессиональных ММА Газиев одержал 14 побед и потерпел 1 поражение. У Кортеса-Акосты 15 побед и 2 поражения.