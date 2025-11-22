Белал Мухаммад и Иэн Гэрри встретятся на турнире UFC Fight Night

Белал Мухаммад (Палестина) и Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия), выступающие в полусреднем весе, встретятся в соглавном поединке турнира UFC Fight Night 265. Вечер смешанных единоборств пройдет на ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября.

Результаты боя Мухаммад — Гэрри и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. Ориентировочное время начала трансляции — 23.00 по московскому времени (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

В профессиональных ММА Мухаммад одержал 24 победы и потерпел 4 поражения. В рекорде Гэрри — 16 побед и 1 поражение.