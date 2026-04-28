Шамиль Газиев — Брандо Перичич: онлайн трансляция боя UFC, где смотреть онлайн

Шамиль Газиев и Брандо Перичич проведут поединок на UFC Fight Night в Перте 2 мая

Российский боец, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев и австралиец Брандо Перичич проводят поединок в тяжелом весе на турнире UFC Fight Night 275 в субботу, 2 мая. Бой пройдет в главном карде ивента в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Начало поединка — около 14.30 по московскому времени.

ММА UFC: Газиев — Перичич

Трансляция боя Шамиль Газиев — Брандо Перичич на UFC Fight Night

Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Главный бой UFC Fight Night между Газиевым и Перичичем в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Статистика перед боем Шамиль Газиев — Брандо Перичич на UFC Fight Night

Шамилю Газиеву 36 лет. В профессиональной карьере он одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. Предыдущее появление Шамиля в клетке датировано 22 ноября 2025 года. Тогда Газиев уступил доминиканцу Вальдо Кортес-Акосте нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар).

Брандо Перичичу 31 год. Его рекорд в профессиональных ММА — 6 побед и 1 поражение. Предыдущим соперником австралийца был британец Луи Сазерленд. Его Брандо победил техническим нокаутом в первом раунде в рамках UFC Fight Night 270.