Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес: онлайн трансляция боя UFC, где смотреть онлайн

Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес проведут поединок на UFC Fight Night в Перте 2 мая

Бразилец Джек Делла Маддалена и бразильский боец Карлос Пратес проводят поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 275 в субботу, 2 мая. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Начало поединка — около 16.00 по московскому времени.

ММА UFC: Делла Маддалена — Пратес

Трансляция боя Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес на UFC Fight Night

Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Главный бой UFC Fight Night между Деллой Маддаленой и Пратесом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Статистика перед боем Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес на UFC Fight Night

Джеку Делле Маддалене 29 лет. В профессиональной карьере он одержал 18 побед и потерпел 3 поражения. В 2025 году бразилец провел 2 поединка: с американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом 10 мая в Монреале (Канада), победил его единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC, а также с россиянином Исламом Махачевым 15 ноября, однако Махачеву уступил также единогласным решением и утратил пояс.

Карлосу Пратесу 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 23 победы и 7 поражений. Предыдущим соперником бразильца был британец Леон Эдвардс. Его Карлос победил нокаутом во втором раунде в рамках UFC 322 в Нью-Йорке (США).