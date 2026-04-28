Садулаев в ближайшие несколько месяцев планирует дебютировать в американской лиге RAF

Российские борец Абдулрашид Садулаев сообщил, что в ближайшие несколько месяцев планирует дебютировать в организации RAF в США.

«Если визу дадут, выступлю в США в ближайшие несколько месяцев, — сказал Садулаев ТАСС. — [Кайл] Снайдер (олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира) не будет соперником. Джон Джонс (экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата) или Брок Леснар (американский рестлер)? Легко. Как говорил Хабиб [Нурмагомедов], пусть хоть Кинг-Конг будет, если сделает вес 97 кг».

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионатов мира и многократным чемпионом Европы.

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