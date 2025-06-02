UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли 2: кард боев турнира
Турнир UFC 316 с главным боем Двалишвили vs. О'Мэлли состоится в Ньюарке 8 июня
Турнир UFC 316 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Поединки будут проходить на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).
Мероприятие стартует с ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 3.00 мск. Поединки главного карда — с 5.00 мск.
Кард боев турнира UFC 316
Главный кард
- Мераб Двалишвили (19-4) — Шон О'Мэлли (18-2-0-1): титульный бой
- Джулианна Пенья (13-5) — Кайла Харрисон (18-1): титульный бой
- Келвин Гастелум (20-9-0-1) — Джо Пайфер (13-3)
- Марио Баутиста (15-2) — Микс Патчи (20-1)
- Висенте Люке (23-10-1) — Кевин Холланд (27-13-0-1)
Предварительный кард
- Бруно Силва (14-6-2) — Джошуа Ван (13-2)
- Брендсон Рибейро (17-7-0-1) — Азамат Мурзаканов (14-0)
- Сергей Спивак (17-5) — Валдо Кортес-Акоста (13-1)
- Кэлин Уильямс (15-4) — Урош Медич (10-3)
Ранние прелимы
- Ариани да Силва (17-10) — Ванг Конг (7-1)
- Джека Сараги (14-4) — Джу Сан Ю (8-0)
- Куиллан Салкиллд (8-1) — Янал Ашмоз (8-1)
Ключевые события и результаты боев UFC 316 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.
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