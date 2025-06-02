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UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли 2: кард боев турнира

Турнир UFC 316 с главным боем Двалишвили vs. О'Мэлли состоится в Ньюарке 8 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 316 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Поединки будут проходить на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Мероприятие стартует с ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 3.00 мск. Поединки главного карда — с 5.00 мск.

Кард боев турнира UFC 316

Главный кард

  • Мераб Двалишвили (19-4) — Шон О'Мэлли (18-2-0-1): титульный бой
  • Джулианна Пенья (13-5) — Кайла Харрисон (18-1): титульный бой
  • Келвин Гастелум (20-9-0-1) — Джо Пайфер (13-3)
  • Марио Баутиста (15-2) — Микс Патчи (20-1)
  • Висенте Люке (23-10-1) — Кевин Холланд (27-13-0-1)

Предварительный кард

  • Бруно Силва (14-6-2) — Джошуа Ван (13-2)
  • Брендсон Рибейро (17-7-0-1) — Азамат Мурзаканов (14-0)
  • Сергей Спивак (17-5) — Валдо Кортес-Акоста (13-1)
  • Кэлин Уильямс (15-4) — Урош Медич (10-3)

Ранние прелимы

  • Ариани да Силва (17-10) — Ванг Конг (7-1)
  • Джека Сараги (14-4) — Джу Сан Ю (8-0)
  • Куиллан Салкиллд (8-1) — Янал Ашмоз (8-1)
Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Шон О'Мэлли, Джулианна Пенья&nbsp;&mdash; Кайла Харрисон.Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Ключевые события и результаты боев UFC 316 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Джулианна Пенья
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Мераб Двалишвили
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