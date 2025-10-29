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29 октября 2025, 17:20

Сергей Спивак — Шамиль Газиев: дата боя UFC

Сергей Спивак и Шамиль Газиев встретятся на турнире UFC в Катаре
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сергей Спивак (Молдавия) и Шамиль Газиев (Бахрейн) встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок бойцов тяжелого веса пройдет в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Главный кард начнется в 21.00 по московскому времени.

Спивак одержал 17 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА, его рост составляет 190 см, размах рук — 198 см.

В профессиональном рекорде Газиева — 14 побед и 1 поражение, рост бойца составляет 193 см, размах рук — 199 см.

В предыдущем поединке Спивак проиграл Валдо Кортесу-Акосте единогласным решением судей, а Газиев нокаутировал Томаса Петерсена.

Результаты поединков UFC можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Сергей Спивак
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