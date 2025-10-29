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29 октября 2025, 16:20

Белал Мухаммад — Иэн Гэрри: дата боя UFC

Белал Мухаммад и Иэн Гэрри встретятся на турнире UFC в Катаре
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Белал Мухаммад (Палестина) и Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия) встретятся в поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой представителей полусреднего веса пройдет в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), начало главного карда — в 21.00 по московскому времени.

В профессиональном рекорде Мухаммада — 24 победы, 4 поражения и 1 несостоявшийся бой. Рост бойца составляет 177 см, размах рук — 183 см.

Гэрри одержал 15 побед и потерпел 1 поражение. Его рост составляет 191 см, размах рук — 188 см.

В предыдущем поединке Мухаммад единогласным решением судей проиграл Джеку Делле Маддалене и утратил титул чемпиона полусреднего дивизиона, а Гэрри победил Карлоса Пратеса.

Результаты поединков UFC можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Белал Мухаммад
Иэн Мачадо Гэрри
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