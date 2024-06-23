Алискеров: «У меня ребенок родился месяц назад, я его не видел даже»

Российский боец Икрам Алискеров (15-2) сообщил, что возьмет паузу после боя с Робертом Уиттакером. Ему нужно восстановиться и залечить травмы.

«У меня ребенок родился месяц назад, я его не видел даже из-за этих поездок. Еще с прошлым боем суета была — подготовка, потом отмена, антибиотики, другой бой дали. Полгода в разъездах постоянно. Кисловодск, Махачкала, Вегас, Майами, конкретно покуралесил по всему миру, поэтому сейчас хочется поехать домой, расслабиться, восстановиться. Месяц точно отдохну, в себя приду, и уже потихоньку буду раскачиваться», — сказал Алискеров журналистам в отеле.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.