Саид Нурмагомедов получил бонус по итогам выступления на UFC Fight Night 250

Российский боец Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус Оливейра получили бонусы за лучший бой вечера на турнире UFC Fight Night 250.

Также 50 тысяч долларов за выступления вечера получат француз Нассурдин Имавов и австриец Богдан Град.

Оливейра победил Нурмагомедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). 32-летний Нурмагомедов потерпел четвертое поражение в карьере при 18 победах. У 29-летнего Оливейры теперь 22 победы и 3 поражения.