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Сегодня, 01:26

Саид Нурмагомедов получил бонус по итогам выступления на UFC Fight Night 250

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус Оливейра получили бонусы за лучший бой вечера на турнире UFC Fight Night 250.

Также 50 тысяч долларов за выступления вечера получат француз Нассурдин Имавов и австриец Богдан Град.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Первое поражение Шары Буллета, Павлович победил Розенстрайка, Имавов нокаутировал Адесанью: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Оливейра победил Нурмагомедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). 32-летний Нурмагомедов потерпел четвертое поражение в карьере при 18 победах. У 29-летнего Оливейры теперь 22 победы и 3 поражения.

Винисиус де Оливейра
Саид Нурмагомедов
UFC
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