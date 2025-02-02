Гончаров: «Если бы Пэйдж дрался сам, Шара мог победить и даже досрочно»

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался о поражении россиянина Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в поединке с англичанином Майклом Пэйджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Пэйдж не давал россиянину работать. Много перемещался, держал дистанцию, не давал Шаре подойти. Клинч не работал, потому что Майкл выше ростом и очень быстрый. Нужно было подходить на среднюю дистанцию и начинать бить руками, но опять же — Пэйдж уходил. Два раунда были такими в третьем Магомедов искал ключи, а Майкл избегал боя. Пэйдж тактически победил 2-1, вопросов нет. Но это не тот бой, который мы ждали. Если бы англичанин дрался сам, Шара мог победить и даже досрочно», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

30-летний Магомедов проиграл единогласным решением судей, что стало для него первым поражением при 15 победах в профессиональной карьере. 37-летний Пэйдж одержал 23-ю победу при 3 поражениях в ММА.