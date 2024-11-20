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С кем и когда бой у Шавката Рахмонова на UFC 310: дата и место проведения

Рахмонов проведет поединок в полусреднем весе против Гэрри на UFC 310
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов проведет поединок в полусреднем весе против ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 310 в ночь на 8 декабря. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало турнира — в 2.00 по московскому времени.

Планировалось, что соперником Рахмонова станет Белал Мухаммад, однако бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американца.

Профессиональный рекорд 30-летнего Рахмонова — 18-0-0. Представитель Казахстана последний бой провел зимой 2023-го в рамках UFC 296, где одержал победу над Стивеном Томпсоном удушающим приемом во втором раунде.

На счету 27-летнего Гэрри рекорд в ММА — 15-0-0. Ирландский боец последний раз выходил в октагон летом 2024 года на турнире UFC 303. Тогда он победил Майкла Пэйджа единогласным решением судей.

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Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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