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Когда бой Александра Волкова с Сирилом Ганом на UFC 310: дата и место проведения

Александр Волков проведет поединок против Сирила Гана на UFC 310 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Волков.
Фото Getty Images

Тяжеловесы Александр Волков и Сирил Ган проведут поединок в рамках UFC 310 в ночь с 7 на 8 декабря. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Волков — Ган ожидается после 07.00 по московскому времени.

Планировалось, что поединок состоится на турнире UFC 308 в октябре, но Волков получил травму колена во время тренировочного лагеря.

Ранее соперники уже выходили в октагон друг против друга. Это было на турнире UFC Fight Night 190 летом 2021 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал французский боец.

Профессиональный рекорд 35-летнего Волкова — 38 побед и 10 поражений. На счету 34-летнего Гана рекорд в ММА — 12 побед и два поражения.

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Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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