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8 февраля 2025, 20:00

UFC 312 дю Плесси — Стрикленд: время начала турнира, где смотреть бои

UFC 312 пройдет в Сиднее (Австралия) 9 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дрикус Дю Плесси.
Фото Global Look Press

UFC 312 пройдет на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия) в ночь с 8 на 9 февраля. Начало — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск.

Главным событием шоу станет противостояние Дрикуса дю Плесси против Шона Стрикленда. В соглавном бою подерутся Вэйли Чжан и Татьяна Суарес. В предварительном карде Вячеслав Борщев проведет бой с Томом Ноланом.

Результаты всех противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте. Все бои турнира UFC 312 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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Дрикус Дю Плесси
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