Азамат Мурзаканов снялся с боя с Волканом Оздемиром. На замену выйдет Богдан Гуськов

Непобежденный российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов (13-0) выбыл из поединка с девятым номером рейтинга в полутяжелом весе UFC Волканом Оздемиром (18-7) на турнире UFC on ESPN 53, который состоится 2 сентября в Париже, Франция. Об этом сообщил инсайдер Алекс Бехунин в соцсети X.

На замену россиянину выйдет представляющий Узбекистан Богдан Гуськов (14-2), для которого бой с Оздемиром станет дебютным в UFC.

Гуськов идет на серии из четырех побед. Все свои победы он одержал досрочно (14 KO/TKO, 2 сабмишна).