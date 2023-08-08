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Сегодня, 09:58

Чарльз Оливейра открыт для поединка с Макгрегором: «Я жду его»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) дал понять, что он незамедлительно примет предложение подраться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Я готов, я здесь, я просто жду его. Все, что ему нужно сделать, — это сказать мне место и время, и я буду там. Полусредний, средний вес — мне не важно. Я думаю, что он хочет драться со мной, иначе бы он не болтал. Я не знаю [состоится ли бой], но я готов. Но готов ли Конор?» — сказал Оливейра в эфире программы The MMA Hour.

Ислам Махачев (24-1) и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
UFC
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