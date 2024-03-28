Гончаров — о поединке Волкова и Павловича: «UFC не хочет, чтобы за пояс дрались два россиянина»

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился ожиданиями от поединка между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Свели двух наших бойцов, и для меня понятно, почему это сделали. UFC не хочет, чтобы за пояс дрались два россиянина, два русских тяжеловеса, им это не нужно. Если они оба зачистят дивизион и потом будут драться за пояс, кому в Америке это интересно? И сейчас UFC хочет одного нашего топового тяжеловеса отцепить, скажем так. Победитель будет ближе к титульному бою, а проигравшего результат откинет назад.

Учитывая стилистику бойцов, думаю, что в этом бою будет финиш. Оба будут заряжены. А кто победит, покажет уровень подготовки. В какой форме бойцы подойдут к поединку. И желание тоже сыграет свою роль. Как по мне, на бумаге шансы 50 на 50. Это будет очень интересный бой. Думаю, очень многие жители СНГ посмотрят это крутое противостояние", — приводит слова Гончарова Sport24.

Павлович проведет поединок против Волкова 22 июня в турнире UFC Saudi Arabia. В активе 31-летнего спортсмена 18 побед и 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 Павлович уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туйвасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 293.