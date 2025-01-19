Российский боец UFC Алексеева считает, что Двалишвили подтвердил прозвище «кардио-машина»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Мераба Двалишвили в бою с Умаром Нурмагомедовым за титул промоушена в легчайшем весе.

«Еще до боя я говорила, что Мераб будет фаворитом, потому что большое значение играет опыт и кардио. У Двалишвили очень тяжелая история движения к титулу. Вряд ли человек, который работал на стройке, хочет туда вернуться. У него слишком большая мотивация и более сложный путь, чем у Умара.

Мне кажется, что у Мераба гораздо больше внутренней злости, чем у Умара. Все же у Нурмагомедова была более простая дорога, чем так и возмущался Мераб до боя. Но сегодня Двалишвили показал всем, на что он способен, и полностью оправдал звание кардио-машины, как его называют», — сказала Алексеева MMA.Metaratings.ru.

19 января Двалишвили нанес первое поражение в карьере Нурмагомедову, выиграв в со-главном поединке турнира UFC 311. Грузинский боец сохранил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 34-летнего Двалишвили 19 побед и четыре поражения, в активе 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и одно поражение.