Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:35

Российский боец UFC Алексеева считает, что Двалишвили подтвердил прозвище «кардио-машина»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Мераба Двалишвили в бою с Умаром Нурмагомедовым за титул промоушена в легчайшем весе.

«Еще до боя я говорила, что Мераб будет фаворитом, потому что большое значение играет опыт и кардио. У Двалишвили очень тяжелая история движения к титулу. Вряд ли человек, который работал на стройке, хочет туда вернуться. У него слишком большая мотивация и более сложный путь, чем у Умара.

Мне кажется, что у Мераба гораздо больше внутренней злости, чем у Умара. Все же у Нурмагомедова была более простая дорога, чем так и возмущался Мераб до боя. Но сегодня Двалишвили показал всем, на что он способен, и полностью оправдал звание кардио-машины, как его называют», — сказала Алексеева MMA.Metaratings.ru.

19 января Двалишвили нанес первое поражение в карьере Нурмагомедову, выиграв в со-главном поединке турнира UFC 311. Грузинский боец сохранил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 34-летнего Двалишвили 19 побед и четыре поражения, в активе 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC 311
Ирина Алексеева
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В НПЦ «Ушкуйник» хотят сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
В Сургуте два подростка погибли при пожаре в садовом товариществе
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев победил Мойкано и другие бои: лучшие финиши и моменты UFC 311

Мойкано прокомментировал поражение от Ислама Махачева на UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости