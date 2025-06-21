Железнякова выиграла бой против Маллинс на UFC on ABC 8

Россиянка Дарья Железнякова единогласным решением судей победила британку Мелиссу Муллинс в поединке в легчайшем весе на турнире UFC в Баку.

Бой завершился со счетом 29:28, 30:27, 30:27 в пользу спортсменки из России. 29-летняя Железнякова одержала 10-ю победу в карьере при двух поражениях.

На счету 33-летней Муллинс семь побед, а это поражение стало для нее вторым в ММА.

Главным событием UFC on ABC 8 в Баку станет поединок американцев Джамала Хилла и Халила Раунтри. В соглавном бою сразятся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес.

ММА UFC: Муллинс — Железнякова