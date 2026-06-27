Физиев намерен получить бой за пояс BMF после победы над Торресом на турнире UFC Fight Night 280 в Баку

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев рассказал о планах на будущее после победы над мексиканцем Мануэлем Торресом в главном поединке турнира UFC Fight Night 280 в Баку.

Бой завершился досрочно. 33-летний представитель Азербайджана нокаутировал соперника во втором раунде.

«Я так счастлив! Это было непросто. Его последний джеб в первом раунде что-то изменил. Что-то случилось с моим глазом: все стало двоиться. Что дальше? Пояс BMF», — заявил Физиев после боя.

ММА UFC: Физиев — Торрес

Физиев одержал 14-ю победу и 9-ю нокаутом при 5 поражениях в ММА. Он дебютировал в UFC в 2019 году. Его рекорд в американском промоушене теперь — 8-5.

На счету 31-летнего Торреса 17 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.