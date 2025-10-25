Мурзаканов после победы над Ракичем ставит перед собой цель провести претендентский бой

Российский боец Азамат Мурзаканов поделился эмоциями от победы над сербом Александром Ракичем в поединке на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Мурзаканов нокаутировал соперника в концовке первого раунда.

«Не сомневайтесь во мне! Я вам говорил и еще раз говорю — я, конечно, планировал закончить досрочно. Я до этого говорил — я буду драться за титул, даст Всевышний. Ракич, конечно, очень сильный, хороший боец, спасибо ему большое. Что дальше? Я хочу претендентский бой», — сказал россиянин после боя.

На счету 36-летнего Мурзаканова в профессиональных ММА теперь 16 побед и ни одного поражения.