Волков победил Алмейду раздельным решением судей на UFC 321
Российский боец, выступающий в тяжелом весе, Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейду в поединке на турнире UFC 321.
Бой продлился все три рауда. Волков одержал победу раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28. Теперь россиянин является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе.
На счету 37-летнего Волкова 39 побед и 11 поражений. У 34-летнего Алмейды 4 поражения и 22 победы.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321.
ММА UFC: Волков — Алмейда
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