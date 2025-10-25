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25 октября 2025, 22:00

Волков победил Алмейду раздельным решением судей на UFC 321

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Волков и Жаилтон Алмейда.
Фото Reuters

Российский боец, выступающий в тяжелом весе, Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейду в поединке на турнире UFC 321.

Бой продлился все три рауда. Волков одержал победу раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28. Теперь россиянин является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе.

На счету 37-летнего Волкова 39 побед и 11 поражений. У 34-летнего Алмейды 4 поражения и 22 победы.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321.

ММА UFC: Волков — Алмейда

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Александр Волков (единоборства)
Жаилтон Алмейда
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