Роман Копылов против Паулы Косты: дата боя и турнира UFC 318

Копылов и Коста проведут поединок на UFC 318 20 июля

Российский боец в среднем весе Роман Копылов и бразилец Паоло Коста проведут бой на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Вечер ММА примет арена «Смути-кинг-центр» в ночь с 19 на 20 июля. Поединок россиянина пройдет в главном карде.

33-летний Копылов на профессиональном уровне одержал 14 побед и потерпел 3 поражения. У 34-летнего Косты в профессиональных ММА 14 побед и 4 поражения.

Трансляцию боя Копылов — Коста в прямом эфире должны показать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Турниры UFC также транслирует онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Копылов — Коста вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.