Топурия сместил Махачева с первого места в рейтинге UFC

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия возглавил обновленную версию рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий.

28-летний Топурия сместил с первого места россиянина Ислама Махачева. Третье место занимает грузин Мераб Двалишвили.

29 июня Топурия в главном поединке UFC 317 нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе, куда боец перешел в феврале, освободив титул чемпиона в полулегком весе.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Илия Топурия;

2. Ислам Махачев;

3. Мераб Двалишвили

4. Дрикус дю Плесси

5. Александр Пантожа;

6. Александр Волкановски;

7. Магомед Анкалаев;

8. Джек Делла Маддалена;

9. Том Аспиналл;

10. Алекс Перейра.