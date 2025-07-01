Топурия сместил Махачева с первого места в рейтинге UFC
Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия возглавил обновленную версию рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий.
28-летний Топурия сместил с первого места россиянина Ислама Махачева. Третье место занимает грузин Мераб Двалишвили.
29 июня Топурия в главном поединке UFC 317 нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе, куда боец перешел в феврале, освободив титул чемпиона в полулегком весе.
Рейтинг Pound-For-Pound UFC:
1. Илия Топурия;
2. Ислам Махачев;
3. Мераб Двалишвили
4. Дрикус дю Плесси
5. Александр Пантожа;
6. Александр Волкановски;
7. Магомед Анкалаев;
8. Джек Делла Маддалена;
9. Том Аспиналл;
10. Алекс Перейра.
