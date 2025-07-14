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14 июля 2025, 22:30

Роман Копылов против Пауло Косты: дата и ориентировочное время начала боя UFC 318

Роман Копылов подерется с Пауло Костой на турнире UFC 318
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Российский боец Роман Копылов и бразилец Паоло Коста проведут бой в среднем весе в главном карде на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Начало — около 6.30 по московскому времени.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 318 и других турниров можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

Копылову — 33 года, в профессиональной карьере у него 14 побед и 2 поражения. 11 января 2025 года на турнире UFC Fight Night 249 россиянин победил американца Криса Кертиса техническим нокаутом.

Косте — 34 года, его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 4 поражения. 1 июня 2024 года на турнире UFC 302 бразилец в соглавном событии проиграл американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей.

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Паулу Коста
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