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16 июля 2025, 03:07

Уайт — о турнире UFC в Белом доме: «Это будет нечто уникальное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт рассчитывает, что турнир, который в 2026 году планируется провести на территории Белого дома, станет уникальным событием в истории ММА.

«Все хотят драться на этом карде. Сможем организовать самый крутой кард для этого мероприятия в Белом доме. Представьте, что я буду делать для этих боев, и что Трамп будет делать для этих боев. Это будет нечто уникальное. Примерно как то, что мы сделали в «Сфере» (в Лас-Вегасе). Это будет «Сфера» на стероидах. Событие, подобного которому мы больше никогда не увидим», — сказал Уайт ESPN.

4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

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