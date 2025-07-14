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14 июля 2025, 22:15

Источник: Евлоев снялся с боя против Пико на UFC в Абу-Даби

Алина Савинова

Российский боец Мовсар Евлоев снялся с поединка против американца Аарона Пико на турнире UFC Fight Night, сообщает Red Corner MMA.

Как отмечает источник, 31-летний спортсмен получил травму или «испытал другие проблемы со здоровьем» во время подготовки к бою.

Турнир UFC Fight Night пройдет 26 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок Евлоева и Пико заявлен как соглавное событие вечера.

Россиянин провел 19 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. На счету американца 13 побед и 4 поражения.

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Аарон Пико
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