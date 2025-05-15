Роман Копылов против Пауло Косты: дата боя на турнире UFC 317

Российский боец Роман Копылов проведет поединок в среднем весе против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (штат Невада, США).

ММА UFC: Коста — Копылов

33-летний Копылов имеет рекорд в ММА — 14 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся 11 января 2025-го на UFC Fight Night 249, Роман победил американца Криса Кертиса техническим нокаутом (удар ногой в голову).

На счету 34-летнего Косты в профессиональной карьере — 14 побед и четыре поражения. Предыдущий раз Кая выходил в октагон 1 июня 2024 года. На UFC 302 бразильский боец проиграл американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей.