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15 мая 2025, 15:42

Тренер Маддалены — о бое с Махачевым: «Джек вырубит Ислама, я уверен в его победе»

Сергей Ярошенко

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены Бен Викерс прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против россиянина Ислама Махачева.

«У меня было много времени, пока мы летели из Канады в Австралию — я посмотрел видео боев Махачева. В особенности, бой против Порье. Раньше я никогда не смотрел на Ислама как на возможного соперника. Просто наслаждался его боями, потому что на них интересно смотреть. Но Джек вырубит Ислама. После первого же удара от Порье Махачев начал морщиться и тереть глаз. Мне кажется, что Ислам не привык получать ущерб. Он не привык быть в жестких боях, когда соперник наращивает темп. И Махачева уже отправляли в нокаут. Джек превосходит Ислама по размерам. А Белал Мухаммад был отличной разминкой перед битвой с Исламом. Я полностью уверен в нашей победе», — скакзал Викерс в интервью Submission Radio.

Ранее Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе и перешел в полусредний вес, чтобы провести бой с Маддаленой.

На счету 28-летнего австралийца 18 побед в 20 боях. У 33-летнего россиянина 27 побед в 28 поединках.

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Джек Делла Маддалена
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