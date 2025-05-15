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15 мая 2025, 06:15

Александр Пантожа — Кай Кара-Франс: дата боя на турнире UFC 317

Александр Пантожа проведет защиту титула в бою с Кая Кары-Франса на UFC 317 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Пантожа.
Фото Global Look Press

Бразильский боец Александр Пантожа проведет защиту титула в наилегчайшем весе против новозеландца Кая Кары-Франса на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (штат Невада, США).

ММА UFC: Пантожа — Кара-Франс

35-летний Пантожа имеет рекорд в ММА — 31 победу и шесть поражений. В последнем поединке, который состоялся 7 декабря 2024-го на UFC 310, Александр победил японца Каю Асакуру техническим сабмишном (удушение сзади).

На счету 32-летнего Кары-Франса в профессиональной карьере — 25 побед и 10 поражений. Предыдущий раз Кая выходил в октагон 17 августа 2024 года. На UFC 305 новозеландский боец победил Стива Эрцега техническим нокаутом (удары).

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Александр Пантожа
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